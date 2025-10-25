حبس التيك توكر «لوليتا» 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 04:21 مساءً - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، بمعاقبة التيك توكر لوليتا بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ عن تهمة سوء استخدام مواقع التواصل، وبراءة المتهمة من تهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، وكانت النيابة المختصة بالقاهرة أمرت بإخلاء سبيلها بضمان مالي 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات.

واصلت أجهزة الأمن، حملتها لضبط التيك توكرز المخالفين، والمتهمين بنشر فيديوهات تنتهك القيم الأسرية، والمجتمعية، بناء على بلاغات مقدمة ضدهم بنشر محتوى غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.