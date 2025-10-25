«الزراعة» تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين.

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف جهود التحصين الوقائي والرقابة الوبائية، لضمان خلو البلاد من الأمراض العابرة للحدود، وتوفير لحوم وألبان آمنة للمواطنين، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم لمربي الثروة الحيوانية.

وشدد فاروق إلى ضرورة أن تصل حملات التحصين إلى جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية والمناطق النائية، وضمان التغطية الشاملة لحماية ماشية المربين في الريف والمزارع، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الحملة في جميع المحافظات، لافتا الى أهمية التركيز على توعية المربين بأهمية التحصين، من خلال ندوات التوعية، وحملات طرق الأبواب، والمواد الدعائية، فضلا عن مواقع التواصل الإجتماعي.