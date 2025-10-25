الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية بحضور وزير الدفاع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيد المشير عاصم منير، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، واللواء سيد محمد جواد، رئيس سكرتارية رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الباكستانية خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والباكستاني، ويسهم في دفع جهود التنمية والازدهار في البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس أركان القوات البرية الباكستانية نقل إلى السيد الرئيس تحيات السيد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، مشيداً بالدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما قدّم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مثمناً الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب آسيا، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.