الري: مواصلة الاستعداد للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة

أحمد جودة - القاهرة - تم عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية وموسم الامطار الغزيرة والسيول.

إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية

وأكد الدكتور سويلم على إستمرار الوزارة فى إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والإعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، إعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، ومتابعه القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة فى ضوء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات، والقدرة الإستيعابية للشبكة وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية.

الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ.

و وجه سيادته بإستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكافة الإحتياجات ومتطلبات تلك الفترة.

كما أكد سيادته على مواصلة الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة المعنية.

سويلم يتابع حالة المنظومة المائية وتوزيع المياه بعدة محافظات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية، وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومناقشة مقترحات التطوير المؤسسى بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في استخدام الدرون لمسح ترعة الاسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال لمتابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس كمنطقة تجريبة لمقترح تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه فى مصر، حيث يجرى تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات، بحيث يتم التوسع فى هذه التجربة بنطاق ترع أخرى مستقبلا، وذلك فى إطار سعى الوزارة للتحول من إستخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه.

وكانت الوزارة قد قامت بتطوير منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب بإستخدام منظومة التليمترى على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأعمال التطهيرات بالترع الثلاث، وذلك لتحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الواقعة على هذه الترع.

كما تم مناقشة إجراءات التطوير المؤسسى بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات القناة، بهدف تحسين معدلات الأداء وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، خاصة مع إمتداد زمام الإدارة عبر ثلاثة محافظات مختلفة.