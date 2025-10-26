نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثمارات 4.5 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع "تشينج شان" للمواسير الصلب والأثاث المعدني بالسخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مصنع "تشينج شان للصناعة" المتخصص في إنتاج المواسير الصلب والأثاث المعدني، وذلك خلال زيارته إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويقع المصنع ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا مصر للاستثمار"، ويُعد من أبرز المشروعات الصناعية الجديدة التي تعكس تنامي الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح أن المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية لتوطين الصناعات المعدنية باعتبارها ركيزة أساسية في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل دعم الاستثمارات الجادة القادرة على تعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع معدلات التشغيل.

واستمع الدكتور مدبولي إلى شرح من لين تشينج جيا، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي استعرض آلية عمل خطوط الإنتاج، بدءًا من ماكينات التشريح وتشكيل المواسير والتلميع، حتى الوصول إلى المنتجات النهائية.

وأوضح "جيا" أن المصنع يُعد من المشروعات المتخصصة في إنتاج المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوازمها، إلى جانب تصنيع الأثاث المعدني وتقطيع وتشكيل منتجات الصاج والإستانلس بجميع أنواعه.

وأشار إلى أن المصنع مقام على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 4.5 مليون دولار، ويحقق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 17 ألف طن من المنتجات المعدنية المتنوعة، إضافة إلى توفير 120 فرصة عمل مباشرة.

كما ينتج المصنع نحو 100 ألف طن من مواسير الإستانلس سنويًا، و4800 طن من ألواح الإستانلس، إلى جانب 2400 طن من الأثاث المعدني المتنوع، ما يجعله أحد أبرز المشاريع الصناعية في المنطقة.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يُجسد تنوع القاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة العمل بالهيئة.

وأشار إلى أن البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية التي استثمرت فيها الهيئة بدعم من مؤسسات الدولة، كانت عاملًا حاسمًا في نجاح جذب المشروعات الصناعية المتنوعة، مشيدًا بتنامي التعاون مع المستثمرين الأجانب في تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.