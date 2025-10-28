انطلاق أوتوبيسات مكشوفة بشوارع القاهرة للدعاية لافتتاح المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - أكد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء انطلاق الأوتوبيسات المكشوفة التى اعدتها محافظة القاهرة لتجوب شوارع العاصمة ضمن حملتها الترويجية لافتتاح المتحف الكبير.

ويشارك فى جولات الأتوبيسات المفتوحة عدد من شباب وفتيات مراكز الشباب بالقاهرة يرتدون الزى الفرعونى، ويحملون أعلام مصر.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية أن يشعر المواطنون بالفخر والفرحة لامتلاكهم هذا التاريخ الذى لا مثيل له، والذى مازال قادرًا على ابهار العالم.

