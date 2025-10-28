المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة تطالب بتطوير أدوات رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - اختتم المجلس التنفيذي التاسع والسبعون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أعماله اليوم، استعدادًا لانطلاق الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي 25).

استعرض المجلس خلال اجتماعاته تقارير وأنشطة لجان وأجهزة الإنتوساي، وما تحقق من إنجازات على مدار العام، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

وقد أعرب المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب الأول لرئيس الانتوساي، عن تقدير المجلس للدور الفعال الذي قامت به لجنة بناء القدرات، بقيادة الجهاز الأعلى للرقابة بجنوب أفريقيا، في دعم الأجهزة العليا للرقابة من خلال برامجها ومبادراتها المتعددة، التي أسهمت في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء الإنتوساي.

كما ثمن جهود لجنة تبادل المعرفة، بقيادة الجهاز الأعلى للرقابة بالهند، في تعزيز نشر وتبادل المعرفة وتكريس مبدأ الشمولية والمرونة في مواجهة التحديات العالمية من خلال مجموعات العمل الفعالة، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العام المنصرم، ومعربًا عن سرور جمهورية مصر العربية باستضافة الاجتماع الثامن عشر للجنة خلال عام 2026.

وأشاد المجلس بالدور المتميز لمبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وما قدمته من دعم مستمر بالتعاون مع اللجان والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة واستقلالها واستدامتها. كما أثني على المبادرات النوعية التي أطلقتها الـIDI ضمن مساراتها الستة الرئيسية، لا سيما تلك المعنية بحوكمة تكنولوجيا المعلومات (pICTure) والاستفادة من التطور التقني (LOTA) وحوكمة الموارد البشرية (TOGETHER) وإدارة المخاطر والأزمات (CRISP).

وفي هذا الإطار، أكد المجلس في اجتماعه الختامي على أهمية مواصلة العمل نحو تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز القدرات الرقمية للأجهزة العليا للرقابة وتمكين المراجعين من كشف الانحرافات والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، وذلك ضمن مستهدفات مجموعات العمل المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة وتأثير العلوم الحديثة على المراجعة.

كما أعرب عن تقديره للمجلة الدولية للمراجعة الحكومية لجهودها المستمرة في تغطية فعاليات مجتمع الإنتوساي، ودورها في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين أعضائها.

وأشاد أيضا بالدور البارز للجنة الإشرافية على القضايا الناشئة برئاسة محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، على ما قدمته من إنجاز متميز من خلال إعداد تقرير الاتجاهات العالمية السبعة ودليل تنفيذ نتائجه، الذي تمت ترجمته إلى اللغات الرسمية للإنتوساي، بما يعكس رؤية استشرافية واعية للتحديات والمخاطر المستقبلية حتى عام 2040.

ومن جانبه، قال فيتال دريجو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية؛ ورئيس المجلس التنفيذي للإنتوساي، عن تقديره العميق لمصر، والجهاز المركزي للمحاسبات، على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم لاجتماعات المجلس، وكذا، على الجهود المبذولة في تهيئة المناخ الملائم لنجاح هذا الحدث الدولي الهام، متمنيًا النجاح والتوفيق لأعمال الإنكوساي 25، و التي ستبدأ أعماله غدًا الأربعاء 29 أكتوبر وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

كما وجه دريجو الشكر لجميع مجتمع الانتوساي، وقال "لولاهم لما تحقق ما أنجزته البرازيل خلال فترة رئاستها على مدار السنوات الثلاث الماضية". جدير بالذكر أن مصر مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات بصدد تسلم رئاسة الإنتوساي لثلاث سنوات قادمة، خلال أعمال المؤتمر المزمع انعقاده غدًا.