عاجل- بمشاركة أكثر من 190 دولة.. رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر "الإنكوساي 25" بشرم الشيخ

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25" بمدينة شرم الشيخ، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد هذا الحدث العالمي الذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي بمجال الرقابة والمساءلة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الدولة، بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، فضلًا عن رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي" رسميًا

وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلمت مصر رسميًا رئاسة منظمة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، في خطوة تعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية ومؤسساتها الرقابية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي لتعزيز الشفافية وصون المال العام.

مصر تقدم رؤية جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المراجعة

ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رؤية مصرية مبتكرة حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة العامة، ضمن محور فني رئيسي بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة".

تركز الرؤية المصرية على الرقابة الهجينة التي تمزج بين التحليل الآلي والتقدير المهني البشري، مع بحث كيفية توظيف أدوات مثل تعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية لاكتشاف المخالفات وتعزيز كفاءة المراجعة.

تعاون دولي يقوده الجهاز المركزي للمحاسبات

ويتعاون الجهاز المصري في إعداد هذا المحور الفني مع المكتب الوطني للمراجعة بالنرويج، في إطار الشراكة الدولية لتطوير أساليب المراجعة الحديثة، مع إلقاء الضوء على تجربة مصر في تدريب الكوادر واستخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية مهنية وأخلاقية عالية.

ويستمر المؤتمر حتى 31 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ويُعد بمثابة المنصة الأهم لتحديد الاتجاهات المستقبلية للمساءلة والشفافية العالمية.