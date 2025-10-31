الداخلية تكشف ملابسات استغاثة سيدة من أسرة طليقها وتهديدها بالقتل في الغرببية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - فى إطار كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائمة على النشر بقيام أسرة طليقها بالتعدى عليها وأسرتها بالضرب وإحداث إصابتها وتهديدها بالقتل بالغربية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها قامت على إثرها بترك مسكن الزوجية والإقامة طرف أهليتها بدائرة مركز شرطة سمنود ، وتبادل أهليتهما التعدى على بعضهم بالسب والضرب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.