عدم مشاركة محمد صلاح ومرموش فى ودية مصر ونيجيريا قبل أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - تحوم الشكوك بقوة حول قدرة النجمين المحترفين محمد صلاح وعمر مرموش على اللحاق بالمباراة الودية المرتقبة للمنتخب المصري أمام نيجيريا، والتي تسبق انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويأتي هذا التضارب في المواعيد ليضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في مأزق حقيقي، حيث تتزامن المباراة الودية مع التزامات النجمين مع أنديتهما الأوروبية.

وتُقام ودية المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري السبت 14 ديسمبر، وهي المباراة التي تُعد بروفة أخيرة ومهمة قبل خوض غمار "الكان".

وفي المقابل، يرتبط اللاعبان بمباريات رسمية هامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث يرتبط صلاح بمباراة رسمية مع فريقه يوم 13 ديسمبر، بينما يرتبط مرموش بمباراة رسمية مع فريقه يوم 14 ديسمبر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على انطلاق معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي القادم فى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة ودية مجمعة بالإمارات بمشاركة منتخبات الرأس الأخضر وأوزبكستان وإيران.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط فى دورة دبي الدولية، حيث يواجه نظيره الأوزبكي 14 نوفمبر في المباراة الأولى، في حين يلتقي منتخب إيران أمام الرأس الأخضر يوم 13 نوفمبر.

ويلتقي المنتخبان الفائزان في المباراتين السابقتين في المباراة النهائية لدورة دبي، لتحديد البطل والوصيف يوم 18 نوفمبر، في حين يلتقي الفريقان الخاسران فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وينضم اللاعبون المحليون لمعسكر الفراعنة فور نهاية منافسات السوبر المصري يوم 9 نوفمبر بالإمارات، على أن يصل المحترفون في وقت لاحق تباعًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026 في ضيافة المغرب، ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة بملعب أدرار في مدينة أكادير.