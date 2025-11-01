خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - خصصت محافظة الجيزة عددًا من الشاشات في الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية والأندية ومراكز الشباب لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، لتتيح للمواطنين متابعة هذا الحدث العالمي لحظة بلحظة ومشاركة فرحة مصر بأعظم صرح حضاري في التاريخ المعاصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات محافظة الجيزة لإشراك المواطنين في الاحتفال بالافتتاح الأسطوري للمتحف، وجعلهم جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم أجمع، وسط أجواء احتفالية تعم الشوارع وتبث روح الفخر والانتماء.

شاشات لبث فعاليات الافتتاح فى الشوارع

وحددت محافظة الجيزة في عدد من المناطق الحيوية، منها:

-ميدان مصطفى محمود بالعجوزة.

-ميدان الجلاء بالدقي.

-جنوب الجيزة أمام جامعة القاهرة.

-أرض المطاحن بشارع فيصل.

-أمام مبنى وزارة الري بالوراق.

-ميدان النافورة بطريق المريوطية بالطالبية.

-ميدان الكيت كات بإمبابة.

-أمام حديقة سفاري بالمنيرة.

-ميدان مجلس المدينة بأوسيم.

-شارع البنك بكرداسة.

-مركز شباب أبو النمرس.

-مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين.

-أمام مجلس مدينة الحوامدية.

شاشات لعرض فعاليات الافتتاح فى مراكز الشباب

وخصصت محافظة الجيزة أماكن شاشات العرض في الأندية ومراكز الشباب، على النحو التالي:

-نادي التعاون.

-مراكز شباب غطاطي، وكفر نصار، والسيسي، وكعبيش، والمنشية (إدارة الهرم).

-مركز شباب المنيب (جنوب الجيزة).

-مركز شباب الصف.

-مركزي شباب البرمبل والكداية (أطفيح).

-مركز شباب إمبابة.

-مركز تنمية الشبابية بقرية وردان (منشأة القناطر).

-مركز شباب الباويطي (الواحات البحرية).

-مركز شباب المقاطفية (العياط).

-مركز شباب ناهيا (كرداسة).

-مركز شباب أرض اللواء.

-نوادي الزمالك، والترسانة، وطلعت حرب، والتوفيقية للتنس بالعجوزة.

-مركز شباب البراجيل (أوسيم).

متابعة دورية لأعمال النظافة والتجميل

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، مشددًا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة كواجهة حضارية مشرفة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تتابع دوريًا أعمال النظافة العامة والتشجير والدهانات والإنارة لتحقيق التكامل الجمالي في محيط المتحف المصري الكبير، مع المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء والهيئات المعنية لضمان انتظام العمل والظهور بالشكل الحضاري اللائق.

