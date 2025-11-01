خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - خصصت محافظة الجيزة عددًا من الشاشات في الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية والأندية ومراكز الشباب لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، لتتيح للمواطنين متابعة هذا الحدث العالمي لحظة بلحظة ومشاركة فرحة مصر بأعظم صرح حضاري في التاريخ المعاصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات محافظة الجيزة لإشراك المواطنين في الاحتفال بالافتتاح الأسطوري للمتحف، وجعلهم جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم أجمع، وسط أجواء احتفالية تعم الشوارع وتبث روح الفخر والانتماء.
شاشات لبث فعاليات الافتتاح فى الشوارع
وحددت محافظة الجيزة في عدد من المناطق الحيوية، منها:
-ميدان مصطفى محمود بالعجوزة.
-ميدان الجلاء بالدقي.
-جنوب الجيزة أمام جامعة القاهرة.
-أرض المطاحن بشارع فيصل.
-أمام مبنى وزارة الري بالوراق.
-ميدان النافورة بطريق المريوطية بالطالبية.
-ميدان الكيت كات بإمبابة.
-أمام حديقة سفاري بالمنيرة.
-ميدان مجلس المدينة بأوسيم.
-شارع البنك بكرداسة.
-مركز شباب أبو النمرس.
-مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين.
-أمام مجلس مدينة الحوامدية.
شاشات لعرض فعاليات الافتتاح فى مراكز الشباب
وخصصت محافظة الجيزة أماكن شاشات العرض في الأندية ومراكز الشباب، على النحو التالي:
-نادي التعاون.
-مراكز شباب غطاطي، وكفر نصار، والسيسي، وكعبيش، والمنشية (إدارة الهرم).
-مركز شباب المنيب (جنوب الجيزة).
-مركز شباب الصف.
-مركزي شباب البرمبل والكداية (أطفيح).
-مركز شباب إمبابة.
-مركز تنمية الشبابية بقرية وردان (منشأة القناطر).
-مركز شباب الباويطي (الواحات البحرية).
-مركز شباب المقاطفية (العياط).
-مركز شباب ناهيا (كرداسة).
-مركز شباب أرض اللواء.
-نوادي الزمالك، والترسانة، وطلعت حرب، والتوفيقية للتنس بالعجوزة.
-مركز شباب البراجيل (أوسيم).
متابعة دورية لأعمال النظافة والتجميل
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، مشددًا على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة كواجهة حضارية مشرفة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تتابع دوريًا أعمال النظافة العامة والتشجير والدهانات والإنارة لتحقيق التكامل الجمالي في محيط المتحف المصري الكبير، مع المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء والهيئات المعنية لضمان انتظام العمل والظهور بالشكل الحضاري اللائق.
شاشات محافظة الدقهلية
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من تجهيز شاشات العرض لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفي الميادين العامة، مؤكداً أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث العالمي التاريخي على أرض مصر يوم السبت المقبل 1 نوفمبر.
وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الحدث التاريخي الأعظم في تاريخ الدولة المصرية والذي يأتي نتيجة جهود القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدقهلية ستكون على موعد مع ليلة وطنية تفيض بالفخر والانتماء، تجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم الخالدة وتاريخهم الممتد عبر العصور.
وأوضح محافظ الدقهلية أن جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تم تجهيزها بشاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية داخل نطاق المحافظة وتشمل الأماكن التالية:
أولًا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:
شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.
شاشة عرض بأبعاد 3×6 m بشارع الجيش بجوار دار المناسبات بنطاق حي شرق.
شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.
شاشة عرض بأبعاد 3×4 m أمام قصر الثقافة بنطاق حي شرق.
شاشة عرض بأبعاد 3×4 m أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية بنطاق حي غرب.
شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:
مركز ومدينة المطرية: ميدان الساعة وسط المدينة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.
مركز ومدينة المنزلة: ميدان الأنصاري وسط المدينة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.
مركز ومدينة الجمالية: ميدان النافورة بجوار الإسعاف بشاشة عرض كبيرة.
مركز ومدينة منية نصر: ميدان المحكمة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m وميدان مجلس المدينة بشاشتين 52 بوصة.
مركز ومدينة ميت سلسيل: ميدان المحطة بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.
مدينة الكردي: حديقة سيدي غازي بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.
مركز ومدينة دكرنس: ميدان المستشفى بشاشة عرض بأبعاد 3×4 m.
مدينة محلة الدمنة: ميدان المجلس بشاشة عرض 52 بوصة.
مركز ومدينة طلخا: شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام بشاشة عرض.
مركز ومدينة بلقاس: ميدان مستقبل بشاشة عرض.
مدينة جمصة: ميدان مجلس المدينة (أمون) بشاشة عرض بلاطات.
مركز ومدينة شربين: ميدان البحر بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.
مركز ومدينة نبروة: ميدان الساعة أمام بنك الإسكندرية بشاشة عرض.
مركز ومدينة ميت غمر: ميدان بورسعيد بشاشة عرض بأبعاد 2×4 m وشارع الحرية بشاشة عرض بأبعاد 2×3 m.
مركز ومدينة السنبلاوين: ممشى السنبلاوين بعدد 3 شاشات.
مركز ومدينة تمي: شاشة عرض بجوار موقف تمي الأمديد.
مركز ومدينة بني عبيد: شاشة عرض بجوار مجلس المدينة.
مركز ومدينة أجا: شارع الجلاء بعدد 2 شاشة عرض.
مركز ومدينة المنصورة: ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة بشاشة عرض بأبعاد 3×4 m.
محافظة الشرقية
كما شهدت محافظة الشرقية استعدادات مكثفة لاستقبال الحدث العالمي المنتظر بافتتاح المتحف الكبير، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، من خلال تجهيز شاشات عرض عملاقة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومراكز وأندية الشباب والرياضة بمختلف المراكز والمدن، لتمكين المواطنين من متابعة الفعاليات في أجواء من الفخر والانتماء للحضارة المصرية العريقة.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على إشراك المواطنين في لحظات الفخر الوطني التي تعكس عراقة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن الفعالية تمثل مناسبة تاريخية تؤكد ريادة مصر الحضارية والإنسانية عبر العصور.
أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالإسكندرية
- دوران الشاطبي أمام مستشفى الشاطبي- حي وسط
- محطة الرمل - حي وسط
- حديقة سعد زغلول -حي وسط
- ميدان صفية زغلول -حي وسط
- شارع قناة السويس الحارة البطيئة قبل مطلع كوبري محرم بك - حي وسط
- كوبري محرم بك المتجه للكورنيش -حي وسط
- الجزيرة الوسطى أمام كارفور -حي وسط
- أمام اشارة كارفور -حي وسط
- داخل نادي سموحة-حي شرق
- منطقة سابا باشا طريق الكورنيش- حي شرق
- قبل مدخل شارع النقل و الهندسة بمنطقة سموحة-حي شرق
- أمام فندق جولدن جويل سيدي جابر -حي شرق
- شارع المشير منطقة سيدي جابر -حي شرق
- مساكن مصطفى كامل -حي شرق
- ستانلي - حي شرق
- منطقة بئر مسعود -حي منتزه أول
- دوران جيهان -حي منتزه أول
- شاطئ المحروسة -منتزه أول
- ميدان المندرة-حي منتزه ثان
- ميدان شهر العسل- حي العجمي
- بجوار حي العجمي -حي العجمي
- ميدان المنشية- حي الجمرك
شاشات محافظة دمياط
في إطار التطور المستمر الذي تشهده محافظة دمياط في مجالات الخدمات العامة والبنية التحتية الإعلامية، شهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تركيب وتشغيل شاشات العرض بأنواعها المختلفة، سواء في الميادين العامة أو داخل المراكز الشبابية والثقافية والمولات التجارية، حيث أصبحت هذه الشاشات أحد أبرز وسائل التواصل الجماهيري ونقل الفعاليات الوطنية والرياضية والدينية للمواطنين في كل المدن والمراكز.
انتشار شاشات العرض في الميادين العامة
تنتشر شاشات العرض في دمياط بعدة مناطق رئيسية، حيث تم تزويد الميادين الكبرى بعدد من الشاشات الرقمية التي تستخدم في بث المناسبات العامة والاحتفالات القومية ومتابعة الفعاليات التي تنظمها الدولة مثل مؤتمرات الشباب والافتتاحات الرئاسية، إضافة إلى مباريات المنتخب الوطني وغيرها من الأحداث الجماهيرية التي تحظى بمتابعة واسعة من الأهالي.
ويعد ميدان الساعة بمدينة دمياط وميدان سرور وميدان البحر من أبرز الأماكن التي شهدت إقامة شاشات عرض عملاقة في المناسبات العامة، خاصة في الأعياد والاحتفالات الرسمية.الشاشات داخل المراكز الثقافية والشبابية
كما تضم المحافظة عددًا من شاشات العرض الداخلية في المراكز الثقافية ومراكز الشباب المنتشرة في القرى والمدن، حيث تعمل هذه الشاشات على دعم الأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة، فضلًا عن عرض الأفلام التسجيلية والندوات التوعوية التي تهدف إلى رفع وعي الشباب وتنمية قدراتهم.
وتعد مراكز شباب السرو وكفر سعد والشيخ ضرغام من بين المراكز التي شهدت فعاليات كبيرة استخدمت فيها شاشات العرض المتحركة.الشاشات داخل المنشآت الحكومية
وفي جانب آخر، تسهم شاشات العرض داخل المنشآت الحكومية في تحسين مستوى الأداء ونقل البيانات والمعلومات للجمهور، مثل الشاشات التي تم تزويد بها مبنى ديوان عام المحافظة وبعض المديريات الخدمية، بالإضافة إلى ميناء دمياط الذي تم تجهيز ساحاته بشاشات متطورة تستخدم في عرض الإرشادات الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وتحديثات الميناء اليومية، وهو ما يسهم في تسهيل حركة العمل داخل واحد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط.