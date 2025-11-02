عدى الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث فى شباك طلائع الجيش بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - سجل الفلسطينى عدى الدباغ لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى مرمى الطلائع بالدقيقة 61 من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري،

سجل ناصر ماهر هدف التقدم لفريق الزمالك فى شباك طلائع الجيش فى الدقيقة 5، ثم سجل الهدف الثانى فى الدقيقة 49، وفى الدقيقة 61 سجل عدى الدباغ الهدف الثالث.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – وخوان بيزيرا. بينما يضم تشكيل طلائع الجيش، حراسة المرمى : محمد شعبان، خط الدفاع: خالد عوض – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد علاء، خط الوسط : حامد الجابري - أحمد عبد الرحمن زولا - مصطفى الخواجة، خط الهجوم : كريم طارق – علي حمدي – إسلام محارب.



تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش



وتعد مباراة اليوم الـ41 بين فريق الزمالك ونظيره الطلائع، حيث سبق أن تواجها في 40 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 22 وفاز الطلائع فى 10 مواجهات وحسم التعادل 8 لقاءات بين الفريقين، وسجل لاعبو الأبيض 76 هدفا بينما سجل لاعبو الطلائع 42 هدفا.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى



خاض فريق الزمالك 11 مباراة فى دوري نايل هذا الموسم وجمع 19 نقطة بالفوز فى 5 لقاءات والتعادل فى 4 مواجهات وخسارة مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف. خاض طلائع الجيش 12 مباراة حتى الآن، جمع منهم 10 نقاط، بالفوز فى مباراتين والتعادل فى 4 وخسارة 6 لقاءات.