ميلان يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو

ميلان يشعل صراع الصدارة في الكالتشيوفي قمة مثيرة بالجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه روما بهدف نظيف، ليعطل طموحات الفريق العاصمي ويدفعه بعيدا عن صدارة الترتيب.

أحرز ستراهينا بافلوفيتش هدف المباراة الوحيد لفريق ميلان في الدقيقة 39.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليصغد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد أن أصبح يمتلك نفس الرصيد مع جاره إنتر ميلان (الوصيف)، فيما يحتفظ نابولي بالصدارة بـ22 نقطة.

أما روما، فتجمد رصيده عند 21 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع، ليفوت فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في صدارة سباق الكالتشيو، في وقت يزداد فيه التنافس على القمة اشتعالا مع تقارب النقاط بين أبرز المرشحين.

وفي باقي المباريات، نجا إنتر ميلان، وصيف بطل الموسم الماضي، من فخ مضيفه فيرونا المتواضع عندما تغلب عليه بصعوبة 2-1 مواصلا صحوته ومشددا الخناق على نابولي حامل اللقب والمتصدر.

ورفع إنتر رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كومو أمس السبت في افتتاح الجولة، وبفارق الاهداف عن كل من ميلان الثالث وروما الرابع.

في المقابل، مني فيرونا بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتا وبقي الى جانب بيزا وفيورنتينا وجنوى دون انتصار حتى الآن هذا الموسم.

وعاد بولونيا إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بارما المنقوص 3-1. ورفع بولونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بارما عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وفرّط بيزا بتقدمه بهدفين أمام مضيفه تورينو ليعود بتعادل 2-2. ورفع تورينو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يقبع بيزا في المركز السابع عشر مع 6 نقاط.

وفشل فيورنتينا في تحقيق فوزه الاول هذا الموسم بخسارته أمام ضيفه ليتشي بهدف دون رد.

ومُني فيورنتنيا بهزيمته السادسة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، في حين رفع ليتشي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر موقتا.