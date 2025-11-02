موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد هايتى فى كأس العالم والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما للمُشاركة فى بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، ويخوض أولى مبارياته أمام هايتي، في البطولة المقرر إقامتها فى الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين فى كأس العالم تحت 17 سنة، فى حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، والدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، وفي الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، وفي الهجوم حمزة عبدالكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب، ويتواجد في قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا، وستكون ضربة البداية أمام هايتي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وهايتى في كأس العالم للناشئين



القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم تحت 17 سنة هي شبكة beIN Sports القطرية التي حصلت على حقوق إذاعة البطولة بشكل حصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي الثلاثاء المقبل في الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ـ الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة ـ وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.



منتخب مصر في كأس العالم للناشئين



ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كلا من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبد الرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

تاريخيًا، خاض منتخب مصر للناشئين 7 مباريات خلال مشاركتين فى كأس العالم تحت 17 سنة، فاز الفراعنة مرتين وتعادلوا فى مثلهما، بينما تلقى 3 هزائم، وسجل اللاعبون 9 أهداف بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم حكام بلجيكي لمباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مع هايتي، ويضم الطاقم كلا من، البلجيكي فيرجوت جاسبير حكما للساحة، ويعاونه الثنائى سيلدرايرس ميكيلي مساعد أول، تسبير مارتيجان مساعد ثان، وباربو ماريان حكما رابعا وجريجورو ماركو حكما احتياطيا.

كان زملاء القائد بلال عطية قد تأهلوا للنهائيات بعد غياب 28 عاماً بعد تفوقهم على منتخب أنجولا (2 – 1) على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة ’ في الملحق الأفريقي الذي أقيم على هامش كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي احتضنتها المغرب في الفترة ما بين 30 مارس و19 أبريل الماضيين وتوج منتخبها باللقب على حساب مالي.