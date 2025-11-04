الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، موعد افتتاح مونوريل شرق النيل بشكل رسمي، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة.

هيودي مصر في حتة تانية.. وزير النقل يكشف رسميًا موعد افتتاح مونوريل شرق النيل

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن افتتاح مونوريل شرق النيل سيتم يوم الأحد القادم الموافق الـ9 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم في ذات اليوم البدء في التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع، الذي سيضع مصر في مكانة مختلفة، ويدفع بقوة التنمية السياحية والزراعية والصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للمركز المصري للدراسات الاقتصادية «كايرو فورم»، الذي انعقد أمس الاثنين الـ3 نوفمبر، بأحد فنادق وسط القاهرة، وسط حضور كثيف من الخبراء والمفكرين ورجال وسيدات الأعمال، المصريين والأجانب.

ويحقق مونوريل العاصمة الإدارية الربط بين القاهرة الكبرى والمناطق العمرانية شرق العاصمة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويتضمن مشروع المونوريل خطًا آخر غرب النيل ليصل إجمالي المشروع إلى 100 كيلومتر بعدد 35 محطة، كما يتكامل مونوريل شرق النيل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة الاستاد، ومع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وتم تجهيز كل محطة من محطات مونوريل العاصمة الإدارية بـ12 إلى 14 سلمًا كهربائيًا وعاديًا، إضافة إلى 4 مصاعد لخدمة الركاب، مع مسارات مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، وشاشات إلكترونية للرحلات ونظام نداء صوتي للإرشاد، ويعمل بسرعات تشغيلية تصل إلى 80 كم/ساعة، بطاقة استيعابية تبلغ 560 راكبًا في القطار الواحد، أي ما يعادل 10 آلاف راكب في الاتجاه الواحد.

يُذكر أن مونوريل شرق النيل يعمل بنظام القيادة الذاتية دون سائق، وذلك من خلال مركز تحكم مركزي حديث بالعاصمة الإدارية مزود بأنظمة مراقبة وكاميرات واستشعار متطورة، فضلًا عن وجود نظام لرصد الحرائق والدخان.