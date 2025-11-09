نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry ويطلع على آخر مستجدات التنمية الصناعية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدورة السادسة من معرض الصناعة MEA Industry، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية، ووزارة الصناعة والهيئات الحكومية، واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديميات التعليمية والمنظمات الدولية.

تفقد جناح وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية

وخلال زيارته للمعرض، تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الصناعة، حيث استمعت إلى شرح من رؤساء الهيئات المختلفة.



أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة في تطوير الصناعة الوطنية عبر توطين 28 صناعة واعدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر نظام الشباك الواحد الذي يشمل تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، وإصدار تراخيص البناء والموافقات البيئية والحماية المدنية، وصولًا لإصدار السجل الصناعي.

كما تم إطلاق منصة "مصر الصناعية" لتسهيل تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين، حيث تم طرح 6 طروحات أسفرت عن تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، إلى جانب تجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لإقامة 21 منطقة صناعية بمساحة 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى مشاريع المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة 750 فدانا، والتي تضم 379 مدبغة و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية، إلى جانب مناطق لوجستية ومحطات معالجة، بالإضافة إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا يضم 4808 وحدات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع خطط التوسع لإنشاء مجمعات جديدة في مرغم وبورسعيد تحت شعار "مصنعك جاهز للترخيص".

دور هيئة المواصفات والجودة والمراقبة الصناعية

واستعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة في ضمان جودة المنتجات المصرية للمنافسة محليًا ودوليًا، وإصدار أكثر من 9000 مواصفة قياسية تغطي مختلف الصناعات.

كما أشارت الهيئة إلى تدريب أكثر من 15 ألف متدرب في نظم إدارة الجودة، ومراجعة البصمة الكربونية للشركات الكبرى، وإصدار شهادات كفاءة الطاقة والدهانات الخضراء، ضمن توجه الدولة للتحول الأخضر، مع انتخاب الدكتور صوفي رئيسًا للمنظمة الدولية للتقييس ISO للفترة 2026–2028.

من جانبه، أوضح اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، جهود المصلحة في التفتيش والمتابعة لضمان جودة المنتجات الصناعية على مختلف مراحل التصنيع، بما يرفع من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة العالمية تحت شعار "صنع في مصر".

تطوير التدريب الصناعي وتنمية الكوادر البشرية

كما تابع رئيس الوزراء شرح اللواء مهندس إيهاب عبد الله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حول مراكز التدريب المنتشرة في 18 محافظة، والتي تقدم 59 مهنة نظام تعليم 3 سنوات بعد الإعدادية العامة والأزهرية، إلى جانب إدارة 91 مدرسة داخل المصانع والمناطق الصناعية، ويبلغ عدد الطلاب حاليًا أكثر من 50 ألف طالب.

واطلع رئيس الوزراء على مراكز التكنولوجيا المتميزة، بما في ذلك مشاريع التدريب بالواقع الافتراضي لتأهيل المتدربين على صيانة السيارات والتحكم في خطوط الإنتاج باستخدام PLC وتقنيات الهواء المضغوط، ما يتيح اكتساب مهارات صناعية عملية دون تكلفة المعدات.

برنامج تطوير صناعة السيارات

استعرض المهندس محمد زاهر، نائب رئيس وحدة صناعة السيارات، مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، الذي يهدف إلى توطين صناعة السيارات والمكونات، جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، ودعم الميزان التجاري، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة حجم الإنتاج وخفض التكاليف، وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

تفقد أجنحة الشركات والجهات المشاركة

واختتم رئيس الوزراء زيارته بتفقد أجنحة اتحاد الصناعات المصرية، وشركة السويدي إلكتريك، وشركة بافاريا لأجهزة الإطفاء، والهيئة العربية للتصنيع، والمعرض السلبي الذي يضم وزارات وهيئات حكومية وشركات، لتسليط الضوء على إمكانيات التصنيع المحلي وتوطين مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة داخل مصر.