الهيئة الوطنية: إعلان فوز القائمة الوحيدة المرشحة يحتاج 5% من أصوات الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، لإطلاع الرأي العام بانتخابات الداخل، إن الهيئة لم تتلقى أى شكاوى بشأن الدعاية الانتخابية أو حجم الانفاق المحدد للمرشحين الفردي والقائمة.

وأضاف أن هناك قائمة واحدة مرشحة على نظام القائمة، وأن القانون حدد نصاب الفوز للقائمة الوحيدة حيث نص القانون على أنه إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وأشار القاضى أحمد بندارى، إلى أن الهيئة طورت المنظومة الرقمية وتوفير تطبيق على الهاتف لمساعدة واشاد الناخبين، مشيرا إلى ان من أهم التسهيلات المقدمة للناخبين هى اطلاق التطبيق الالكتروني للاستعلام على اللجان.

وأضاف أن الهيئة قامت بطباعة بطاقة الاقتراع بطريقة برايل لذوى الإعاقات البصرية كما تم وضع ابجدية الاشارة لذوى الاعاقة على ظهر بطاقة الاقتراع لارشادهم على طريقة التصويت الصحيح، فضلا عن توزيع الناخبين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الطوابق الارضية.

الجدير بالذكر أن القاضى أحمد بندارى، قال إن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى 35279922 ناخبا موزعين كالتالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا)

- الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا)

- الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا)

- بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخبا)

- المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)

- أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخبا)

- سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)

- قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا)

- الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا)

- أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين)

- البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا)

- الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا)

- البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخبا)

- مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا)