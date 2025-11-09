الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية (IGEM ) بدولة فرنسا

أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة 415 فريقاً بحثياً من مختلف دول العالم

حصل فريق البحث العلمى لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية وترشيحه ضمن أفضل الفرق تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية (IGEM) التى أجريت فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب يمثلون 415 فريقًا بحثيًا من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وتتنافس فيها الفرق المشاركة على إستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية لإيجاد الحلول العلمية المبتكرة للمشكلات التى تواجه عالمنا المعاصر فى مختلف المجالات.

وتضمنت مراحل الإعداد والتحضير للمسابقة تدريب الطلبة على كيفية إستغلال الهندسة الوراثية لتنفيذ المخطط العلمى المقترح، وإختار فريق البحث العلمى بكلية الطب بالقوات المسلحة مشكلة هامة تمس مرضى الربو المزمن والذى يؤدى إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى، ومن خلال نتائج البحث نجح الفريق فى إثبات نظرى ومعملى لكفاءة نوع بكتيريا معدل جينيًا يستطيع المريض تناوله من خلال بخاخ يستخدم مرة سنويًا إستنادًا على نتائج المحاكاة المعملية، وتم عرض مدى ملائمة الفكرة وواقعيتها العلمية وإمكانية تطبيقها، وسط إشادات واسعة من المحكمين بأهمية المشروع البحثى الذى قد يمثل خطوة على طريق إكتشاف علاج يسهم فى التخلص من مرض يعانى منه ملايين البشر.

يعكس هذا الإنجاز الرؤية المدروسة التى تنتهجها القوات المسلحة بوضع المجالات العلمية والبحثية فى صدارة أولوياتها بما يسهم فى إعداد أجيال جديدة قادرة على مواكبة أحدث التطورات فى كافة فروع العلم والمعرفة لتظل راية الوطن عالية خفاقة فى جميع المحافل العالمية بجهود وسواعد أبنائها المخلصين.