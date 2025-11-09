نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في لقاء خاص على "القاهرة الإخبارية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو اللقاء الخاص مع ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث ناقش اللقاء، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في غزة وسوريا ولبنان، إضافة إلى دور مصر في دعم جهود السلام والتنمية في المنطقة.

تحدثت فليمنج عن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدة أن "نحن فقط بحاجة إلى أن تتوقف القنابل".

وحول التغطية الإعلامية للأحداث في غزة، أشادت فليمنج بجهود الصحفيين قائلة: "العديد من زملائي اضطروا للقيام بدور المراسلين الميدانيين لإظهار الحقيقة أمام العالم"، وعن الوضع في الفاشر السودانية، قالت إن "يحاول برنامج الأغذية العالمي الدخول إليها".

وأكدت المسؤولة الأممية أن مصر تلعب دورًا محوريًا، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الدول نفوذًا وتأثيرًا في المنطقة.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شددت فليمنج على أن "لا نحتاج إلى حرب جديدة في سوريا، بل إلى مستقبل سلمي ومزدهر للشعب السوري"، أما عن الوضع في لبنان، فقالت إن "البلاد بحاجة إلى فرصة حقيقية للتعافي وإعادة البناء".

واختتمت فليمنج حديثها بالإشادة بـحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن "هذا الحدث سيعيد إحياء الحماس العالمي للتعرف على التاريخ المصري".

يذاع اللقاء الخاص مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، غدًا الساعة 5 مساءً.