تفاصيل المشهد المعقد.. فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف أسرارا جديدة في "الجلسة سرية"

أحمد جودة - القاهرة -

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية"، والذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر.

حيث يواصل برنامج "الجلسة سرية"، مناقشة الوضع المعقد في لبنان، مع فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، حيث سلط الضوء على سيطرة الأقلية على الأغلبية وما يترتب على ذلك من ضعف المساءلة والمحاسبة.

وأشار النقاش إلى معاناة لبنان، حيث كان الهم الأساسي لحزب الله أن يعمل على إسقاط الحكومة اللبنانية، والدور السوري الذي لعب دورًا رئيسيًا في توزيع الأدوار، ودور حزب الله في ذلك.

كما طرح البرنامج أسئلة محورية حول قدرة الدولة اللبنانية على حصر السلاح في يدها وتجريد حزب الله من سلاحه؟

يبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويُعاد السبت 3 صباحًا والأحد 5 مساءً.