نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طوابير السيدات تتصدر المشهد الانتخابي في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدّرت السيدات المشهد الانتخابي في الساعات الأولى لبدء فتح لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، حيث شهدت اللجان اهتمامًا ملحوظًا ومشاركة فعّالة من النساء وكبار السن منذ اللحظات الأولى للتصويت.

وسُجِّل إقبال كبير أمام معظم اللجان، خاصة في لجان مدرسة معهد فتيات سيدي بشر بمنطقة المنتزه أول، حيث بدأ الناخبون في التوافد مبكرًا وسط ترتيبات تنظيمية لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

وخصّصت محافظة الإسكندرية 5 لجان عامة، و316 مقرًا انتخابيًا، و558 لجنة فرعية للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت فعالياتها اليوم، ويتنافس خلالها المرشحون على 15 مقعدًا فرديًا ضمن 5 دوائر انتخابية تشهد منافسة قوية بين مرشحي الأحزاب والمستقلين.

وشدّد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية بضرورة توفير بيئة مناسبة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر لجميع المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الانتخابات بالمحافظة تُجرى عبر 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة، و316 مقرًا انتخابيًا، و588 لجنة فرعية، بإجمالي 4،475،444 ناخبًا لهم حق التصويت.