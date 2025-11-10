نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف من المواطنين في لجان أطفيح بالجيزة خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط تنظيم محكم وإشراف قضائي كامل، مع تأمين كامل من قوات الشرطة لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

انتظام تام وسهولة دخول الناخبين

حرصت لجان أطفيح على تيسير سبل دخول وخروج المواطنين، مع توفير الدعم الكامل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توافد الناخبون بعد فترة الراحة للإدلاء بأصواتهم.



وأكد المشرفون على اللجان انتظام العملية الانتخابية وعدم وجود أي شكاوى جوهرية من الناخبين، مع متابعة دقيقة لضمان سير التصويت بشكل سلس ومنظم.

إقبال ملحوظ من الشباب والسيدات

لوحظ تزايد الإقبال من فئة الشباب والسيدات، حيث حرصت العديد من النساء على التواجد منذ ساعات الصباح لممارسة حقهم الديمقراطي، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم العملية الديمقراطية.

متابعة قضائية دقيقة

تمت متابعة سير العملية الانتخابية في أطفيح عن كثب من قبل القضاة المشرفين على اللجان، مع استعداد اللجان للتعامل مع أي حالات طارئة أو كثافات مفاجئة، من خلال تواجد قضاة احتياطيين للتدخل عند الحاجة.

تنظيم اللجان وتأمينها

أكدت مصادر في الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان مجهزة بشكل كامل لاستقبال الناخبين، مع تأمين من قوات الشرطة على أعلى مستوى، ووجود فريق من المشرفين لتسهيل العملية الانتخابية، وضمان سيرها بطريقة منظمة دون أي مشاكل.