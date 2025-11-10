نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زحام ملحوظ في لجان البدرشين مع انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان البدرشين بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، إقبالًا ملحوظًا من جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب والسيدات، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط تنظيم جيد وإشراف قضائي كامل.

انتظام العملية الانتخابية

أكد المشرفون على اللجان انتظام سير العملية الانتخابية، حيث تم تسهيل دخول وخروج الناخبين، مع توفير الدعم الكامل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتواجد قوات الأمن لتأمين اللجان وضمان سير التصويت بشكل سلس.

مشاركة فعالة للشباب والسيدات

لوحظ حرص الشباب والسيدات على المشاركة بكثافة، مع مراعاة تنظيم الصفوف لتفادي أي ازدحام، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الديمقراطي والمساهمة في رسم مستقبل محافظتهم.

متابعة قضائية دقيقة

تمت متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب من قبل القضاة المشرفين على اللجان، مع استعداد اللجان للتعامل مع أي حالات طارئة أو كثافات مفاجئة، عبر تواجد قضاة احتياطيين لضمان استمرارية العمل دون توقف.

تأكيدات الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان في البدرشين مجهزة بشكل كامل لاستقبال الناخبين، وأن أي شكاوى طفيفة يتم التعامل معها فورًا لضمان انسيابية التصويت، مع متابعة دقيقة لجميع المراحل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.