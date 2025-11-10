نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرأة تصنع الفارق.. إقبال كبير للسيدات في انتخابات مجلس النواب 2025 بمختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 مشاركة واسعة وملحوظة من المرأة المصرية في كافة المحافظات، لتؤكد مرة أخرى دورها المحوري في دعم مسيرة الوطن وممارسة حقها الدستوري بوعي كامل ومسؤولية عالية.

ورصدت بوابة طالفجر الإلكترونية" حرص السيدات من مختلف الأعمار، من الطالبات الشابات إلى الأمهات وربات البيوت وكبيرات السن وذوي الهمم، على التواجد أمام صناديق الاقتراع، في مشهد يعكس الحماس والانتماء الوطني.

وأكدت العديد من المشاركات أن نزولهن للتصويت يمثل واجبًا وطنيًا ورسالة وفاء للوطن، مؤكدات أن المرأة أصبحت شريكًا أساسيًا لا غنى عنه في صنع القرار والمشاركة السياسية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة والقيادة السياسية.

عدد الناخبين في المرحلة الأولى لكل محافظة

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 14 محافظة على النحو التالي:

الجيزة: 12 دائرة، 775 لجنة، 152 مترشحًا (6،634،318 ناخبًا).

الفيوم: 4 دوائر، 343 لجنة، 68 مترشحًا (2،232،098 ناخبًا).

الوادي الجديد: دائرتان، 60 لجنة، 22 مترشحًا (195،479 ناخبًا).

بني سويف: 4 دوائر، 479 لجنة، 102 مترشحًا (2،096،676 ناخبًا).

المنيا: 6 دوائر، 621 لجنة، 145 مترشحًا (3،831،541 ناخبًا).

أسيوط: 4 دوائر، 492 لجنة، 102 مترشحًا (3،073،670 ناخبًا).

سوهاج: 8 دوائر، 641 لجنة، 177 مترشحًا (3،375،700 ناخب).

قنا: 4 دوائر، 352 لجنة، 122 مترشحًا (2،215،411 ناخبًا).

الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة، 51 مترشحًا (922،698 ناخبًا).

أسوان: 4 دوائر، 190 لجنة، 59 مترشحًا (1،122،806 ناخب).

البحر الأحمر: 3 دوائر، 68 لجنة، 11 مترشحًا (340،360 ناخبًا).

الإسكندرية: 5 دوائر، 558 لجنة، 89 مترشحًا (4،475،444 ناخبًا).

البحيرة: 8 دوائر، 753 لجنة، 210 مترشحًا (4،388،114 ناخبًا).

مرسى مطروح: دائرتان، 127 لجنة، 13 مترشحًا (375،543 ناخبًا).

هذا الإقبال يعكس الوعي السياسي الكبير لدى المرأة المصرية، ومساهمتها الفاعلة في صياغة مستقبل البرلمان ودعم العملية الديمقراطية في البلاد.