نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال كثيف في لجان الهرم بالجيزة مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان دائرة الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى للتصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث توافد الناخبون من مختلف الفئات العمرية للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية مميزة وإشراف قضائي كامل.

وأكد مسؤولو اللجان بدائرة الهرم انتظام سير العملية الانتخابية دون أي معوقات، مع تأمين كامل من قوات الشرطة التي كثّفت وجودها على مداخل ومخارج اللجان لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة الدخول والخروج، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين حظوا باهتمام خاص من فرق التنظيم.

وظهرت النساء والشباب كعنصر بارز في المشهد الانتخابي بالهرم، حيث حرصت السيدات على التواجد بكثافة في العديد من اللجان، في مشهد يعكس الوعي السياسي ورغبة المصريات في ممارسة حقهن الدستوري والمشاركة في الاستحقاق البرلماني.

كما شهدت اللجان تواجدًا واسعًا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة منذ بداية اليوم وحتى ما بعد فترة الراحة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان الهرم ضمن اللجان التي تعمل بانسيابية كاملة داخل محافظة الجيزة، ضمن المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة، ويحق فيها التصويت لنحو 35 مليون و279 ألف و922 ناخبًا.

كما أوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار أي كثافات داخل اللجان، وتعمل على تدعيمها بقضاة احتياطيين إذا لزم الأمر لضمان انتظام التصويت.

وأضافت الهيئة أن العملية الانتخابية في الهرم تسير بسهولة ويسر، في ظل تجهيز اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة، وتطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التصويت. كما شددت على عدم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، وغياب لجان الوافدين التزامًا بالقانون الذي يحدد التصويت داخل الدائرة المسجلة ببطاقة الرقم القومي.

ويواصل الناخبون بدائرة الهرم توافدهم على اللجان خلال الساعات المتبقية من اليوم، في مشهد يعكس حجم المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، ويؤكد حرص المواطنين على دعم المسار الديمقراطي.