إقبال كثيف وتدافع الناخبين بلجنة القرية السياحية بالجيزة في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية 2025

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة القرية السياحية بالجيزة صباح اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، توافدًا كثيفًا للناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية. ومع فتح أبواب اللجنة، تزايدت حركة الناخبين بشكل متواصل، وسط تنظيم محكم وانتشار فرق الأمن والمرور لتسهيل دخول المواطنين وضمان سير العملية في أجواء آمنة ومنظمة، بينما شكلت الطوابير امتدادًا واضحًا أمام المقار الانتخابية، مع تعاون من القائمين على العملية الانتخابية والمتطوعين لتسهيل الإجراءات.

توافد مستمر وسير منظم للعملية الانتخابية

مظاهر احتفالية مبهجة

محافظة الجيزة، التي سجلت منذ صباح اليوم الثاني توافدًا مستمرًا للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة، خاصة العمرانية والهرم والعياط وأوسيم. وقد لوحظ تدافع الناخبين أمام اللجان، حيث شكلت الطوابير امتدادًا واضحًا على الأرصفة المحيطة بالمقار، مع انضباط ملحوظ في الانتظار والتعامل مع الموظفين والمتطوعين المكلفين بتسهيل الإجراءات. وتنوع حضور الناخبين بين الشباب وكبار السن والسيدات، فيما وفرت الجهات المنظمة كافة سبل الراحة والمساعدة لمن يحتاجها، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة، لضمان حقهم في التصويت بسهولة ويسر.

وفي الوقت ذاته، تواصل غرف العمليات التابعة للمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية لحظة بلحظة، مع تسجيل أي طارئ أو تأخير محتمل والعمل على حله سريعًا. وأكدت المصادر الرسمية أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مع انتظام ملحوظ في الدخول والخروج من اللجان، ما يعكس فعالية التنظيم والجهود الأمنية المكثفة لتأمين المقرات الانتخابية ومنع أي ازدحام أو تجاوز. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن اليوم الثاني يشهد إقبالًا أسرع مقارنة ببداية اليوم الأول، في مشهد يعكس التفاعل الإيجابي للمواطنين ورغبتهم في المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.

إجمالي الناخبين والمراحل المقبلة

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تشمل 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا على مستوى 14 محافظة، موزعين على 5606 لجان فرعية، تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد التصويت والإعادة

تم تحديد مواعيد التصويت بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر. وقد استعدت كافة اللجان لاستقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية للحصر العددي النهائي.