نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بطاقات انتخابية بلغة برايل لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة البصرية في انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" داخل اللجان الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تمكين الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية من المشاركة الكاملة في انتخابات مجلس النواب 2025، وضمان ممارسة حقهم الدستوري بحرية وسهولة، مع توفير جميع سبل الدعم اللازمة لتيسير العملية الانتخابية لهم.

دعم ومساعدة المتطوعين

شهدت اللجان وجود متطوعين متخصصين لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في التعرف على أماكن اللجان وخطوات التصويت، مع الحرص على الحفاظ على سرية الصوت الانتخابي واستقلالية الناخب.

كما وفرت الهيئة لوحات إرشادية داخل اللجان تبين خطوات التصويت بشكل مرتب، لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات دون أي تعقيدات.

تسهيلات رقمية ومكانية

طورّت الهيئة المنظومة الرقمية من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، يسمح للناخبين بالاستعلام عن لجانهم بسهولة، ويعد أحد أبرز التسهيلات المقدمة للناخبين.

إضافة لذلك، تم طباعة بطاقات الاقتراع بطريقة برايل، كما تم وضع أبجدية الإشارة لذوي الإعاقة على ظهر البطاقة لإرشادهم لطريقة التصويت الصحيحة.

وتكفل التنظيم داخل اللجان بتوزيع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الطوابق الأرضية لتسهيل وصولهم وممارسة حقهم الانتخابي بكل راحة وأمان.

تأكيد على المشاركة الكاملة



تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركة شاملة لكافة المواطنين في العملية الديمقراطية، مؤكدين على أهمية إتاحة الفرص لذوي الإعاقة البصرية وكبار السن لممارسة حقوقهم الدستورية دون أي عوائق، بما يعكس الالتزام بحقوق الإنسان والتشريعات الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.