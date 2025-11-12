خالد عبد الغفار: استثمار 1000 جنيه فى التطعيمات يوفر للدولة 5000 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 01:28 مساءً -

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن استثمار 1000 جنيه في برامج التطعيم او الكشف المبكر عن الأمراض يوفر 5000 جنيه في علاج الأمراض.

18 وفاة لكل 1000 حالة

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلي وجود 18 وفاة لكل 1000 حالة ولادة وهو ما دفعنا للبحث والوصول إلي حل يقلل وفيات الأطفال عند الميلاد.

المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

جاء ذلك خلال حفل فعاليات افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، وتابع: متوسط العمر في بعض الدول وصل إلي 83 عاما مشيرا إلي رفع عمليات الكشف المبكر عن الأمراض للقضاء عليها مبكرا لرفع متوسط العمر للمواطن المصرى.