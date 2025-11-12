وزير الصحة: انجازات تاريخية فى القضاء على 7 أمراض معدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان انه تم القضاء على 7 أمراض معدية والحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية وتشمل مرض شلل الأطفال والملاريا والحصبة والحصبة الألمانى وفيروس سى وفيروس بى والتراكوما.

افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بحضور رئيس الوزراء.

وتابع: نسعى إلي خفض معدل السمنة بين الأطفال بالإضافة إلى خفض معدل وفيات الأطفال إلى 10.2 لكل 1000 مولود حى مشيرا إلي استهداف الوزارة لخفض معدل وفيات الأطفال الرضع.