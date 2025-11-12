طفرة نوعية في الرعاية الصحية بشمال سيناء... أجهزة طبية متطورة لدعم مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أكد الدكتور عمرو عادل عبد العال ، وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة غير مسبوقة، ، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة العلاجية، وتوفير أرقى مستويات الرعاية للمواطنين في المحافظة ، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان ومتابعه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأشار وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إلى أن دعم وزارة الصحة لمستشفيات شمال سيناء تمثل في تزويد مستشفيات المحافظة بأحدث الأجهزة الطبية في مجال العلاج الطبيعي ، لافتا الى أن دعم المستشفيات بالأجهزة الجديدة يأتي لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات متخصصة، وخاصة في أقسام العلاج الطبيعي التي تخدم شريحة واسعة من المرضى.

​وأشار الدكتور عبد العال أن الدعم شمل مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد المركزي، ونخل المركزي.

​مستشفى العريش

​وأوضح وكيل الوزارة ان مستشفى العريش ، تم تزويدها بمجموعة متكاملة من الأجهزة والوحدات المتطورة، تضمنت

​جهازان (2) من طراز BTL (بي تي إل): وهي أجهزة متقدمة ومتعددة الاستخدامات، تشمل تقنيات الموجات الصوتية والتيارات العلاجية، مما يتيح علاجاً فعالاً لمختلف الإصابات العضلية المفصلية.

و​جهاز BTL متكامل (ليزر وموجات صوتية وتيارات علاجية) ليضيف هذا الجهاز تقنية العلاج بالليزر، والتي تُعرف بفعاليتها في تسكين الألم وسرعة إلتئام الأنسجة. وكذلك

ولأول مرة ​وحدة القفص العنكبوتي لتأهيل الأطفال حيث تعد هذه الوحدة إضافة نوعية مهمة، خاصة لوحدة الأطفال الجديدة، حيث توفر بيئة علاجية متخصصة ومبتكرة لتأهيل الأطفال الذين يعانون من مشاكل حركية وعصبية.

بالاضافه إلى دعم مستشفى الشيخ زويد المركزى بجهاز BTL متكامل (ليزر وموجات صوتية وتيارات علاجية)

ودعم مستشفى نخل المركزي بجهاز BTL متكامل ليزر وموجات صوتية وتيارات علاجية وهو خطوة كبيرة لتوفير خدمة العلاج الطبيعي بمستشفى نخل المركزي ولأول مرة بنخل لخدمة مرضي العلاج الطبيعي بمدينة نخل والقري التابعة لها.

وأكد " عبد العال " أن هذه الأجهزة ستساهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الحاجة لسفر المرضى إلى محافظات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاج المتخصص، معتبراً أن توفير هذه الأجهزة الحديثة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في كافة أنحاء شمال سيناء.

وتوجه وكيل الوزارة بخالص الشكر للإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة علي الدعم الكامل لمستشفيات محافظة شمال سيناء كما توجه بالشكر للدكتور أحمد مجدي مدير العلاج الطبيعي بالمديرية علي المجهود المبذول في تطوير العلاج الطبيعي بشمال سيناء تنفيذا لخطة مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الموضوعة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء