حسين فهمي عن ترميم الأفلام: " تم ترميم 10 أفلام العام الماضي"

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يشهد اليوم الخميس 13 نوفمبر إقامة حلقة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى 1:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

تصريحات حسين فهمي

وتحدث الفنان حسين فهمي عن ترمبم الأفلام وقال تم ترميم 10 أفلام العام الماضي وسيتم ترميم أكبر عدد ممكن من الأفلام لأنه هو المستقبل ومهمتنا ترميم أفلام الشركه والتي يكون عددها 1300فيلم

ويشارك في الجلسة كل من حسين فهمي، رئيس المهرجان، بجانب كل من: تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، فيما تدير الحوار المخرجة ماجي مرجان.

وتتناول الندوة أهمية حفظ التراث السينمائي العربي من خلال تقنيات الترميم الرقمي الحديثة، وكيفية إحياء الأفلام القديمة وصونها من التلف والاندثار، إضافة إلى دور المؤسسات الثقافية والإنتاجية في دعم مشاريع الأرشفة الرقمية وتطوير الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للسينما العربية.