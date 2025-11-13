نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل: كل التفاصيل للطلاب وأولياء الأمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدارس مصر لعقد اختبارات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة مستوى الطلاب بشكل دوري خلال الفصل الدراسي الأول. وتأتي هذه الاختبارات ضمن سلسلة التقييمات الشهرية التي تهدف إلى قياس التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب لضمان تحسين مستواهم التعليمي.

وأكدت الوزارة أن اختبارات شهر نوفمبر ستنطلق اعتبارًا من 23 نوفمبر 2025 في معظم المحافظات، بينما عدلت بعض المحافظات التي تُجرى فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب موعد اختباراتها لتبدأ 19 نوفمبر فصاعدًا، لتفادي أي تعارض مع سير العملية الانتخابية وضمان انتظام العملية التعليمية.

وتشمل الاختبارات جميع المواد الدراسية الأساسية، مع مراعاة توزيع الوقت بما يضمن تقييم جميع الطلاب بشكل عادل. وقد أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل المدارس، والحرص على مراجعة المنهج الدراسي قبل بدء الامتحانات لتجنب أي ضغوط.

كما شددت الوزارة على أهمية استعداد الطلاب وأولياء الأمور، ومراجعة ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول، مع التركيز على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، لتعزيز فرص النجاح وتحقيق نتائج مرضية.

ويأتي إجراء اختبارات شهر نوفمبر كجزء من خطة التقييم المستمر التي تساعد المعلمين على تحديد مستوى الطلاب بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعمهم في الفترة المقبلة من العام الدراسي، بما يضمن إعداد الطلاب بشكل جيد لنصف العام والامتحانات النهائية.

وبهذا، تعتبر اختبارات شهر نوفمبر فرصة مهمة للطلاب لاختبار مهاراتهم ومعلوماتهم، وتساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز ثقافة الانضباط والمراجعة المستمرة.