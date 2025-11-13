نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني للجولة الثانية لانتخابات البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا الجدول الزمني الكامل لعملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، لتُختتم بها الجولة الأخيرة من السباق البرلماني الذي يشارك فيه ملايين المصريين داخل البلاد وخارجها لاختيار أعضاء البرلمان الجديد.

محافظات المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب 2025

تشمل المرحلة الثانية المحافظات التالية:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتشهد هذه المحافظات منافسة قوية بين المرشحين على مقاعد النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، مع توزيع الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الكثافة السكانية وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.

مواعيد التصويت في الخارج والداخل انتخابات مجلس النواب 2025

حددت الهيئة أن عملية التصويت ستتم وفق الجدول التالي: