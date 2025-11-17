نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي وتتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، زيارة ميدانية إلى المقر الرئيسي للبنك بوسط القاهرة، حيث كان في استقبالها الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مختلف الإدارات داخل البنك، وحرصت على متابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للعملاء. كما التقت عددًا من العاملين للاستماع إلى آرائهم حول تطوير بيئة العمل وآليات تحسين الأداء.

وخلال جولتها، التقت الدكتورة مايا مرسي عددًا من العملاء والمواطنين المترددين على البنك، حيث استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وعقدت الوزيرة عقب جولتها اجتماعًا مع القيادات التنفيذية للبنك؛ لمتابعة خطط العمل وتطوير الخدمات، مؤكدة ضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما أن بنك ناصر الاجتماعي يعد من أهم البنوك الداعمة للفئات الأولى بالرعاية ويقدم خدمات متنوعة لشريحة واسعة من المستفيدين.

