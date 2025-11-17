نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الجيش الملكي المغربي عن الملعب الذي سيحتضن مواجهة فريقه أمام الأهلي المصري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025/2026.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على استاد مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط، قبل أن يتم تعديل القرار ليقام اللقاء على أرضية ملعب مولاي الحسن، وفق بيان رسمي للنادي نشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأوضحت إدارة النادي أن هذا التغيير جاء بسبب عملية تأهيل وترميم العشب التي يشهدها ملعب مولاي عبدالله استعدادًا لاحتضان المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا، وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

ومن المقرر أن يستضيف الجيش الملكي الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

