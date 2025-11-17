نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: السياحة أسرع القطاعات الموفرة للعملة الصعبة ونسعى لتسهيل دخول السائحين عبر التأشيرة الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تطوير إجراءات دخول السائحين من خلال التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية، بحضور وزراء ومسئولي قطاعات الاتصالات والسياحة والمالية والجوازات والمنافذ، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المسؤولة عن البنية التحتية بالمطارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستعداد لزيادة أعداد السائحين مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا على ضرورة تجهيز المطارات والمنافذ لاستقبال الوفود السياحية بسهولة ويسر.

السياحة.. ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد الدكتور مدبولي أن قطاع السياحة يُعد من أسهل وأسرع القطاعات الموفرة للعملة الصعبة للبلاد، مشيرًا إلى سعي الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف مكوناته، بما يسهم في تحسين تجربة السائح وتعزيز الإجراءات عند الدخول والخروج من المطارات والمنافذ الحدودية.

خطوات تعزيز منظومة التأشيرة الإلكترونية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات تطبيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وجهود الجهات المعنية في تطوير البنية التحتية بالمطارات والمنافذ، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الدخول والخروج للسائحين، وتيسير منح التأشيرات إلكترونيًا.