نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتردد في فحص جميع الطعون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تواصل فحص جميع الطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن الهيئة «لا تخفي شيئًا» وأنها تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والحياد لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

بدوي: مستمرون في الفحص حتى لو ترتب عليه إلغاء الانتخابات

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح بدوي أن الهيئة «ليست بمنأى» عمّا حدث من وقائع أو شكاوى خلال العملية الانتخابية، وأن القضاة القائمين على إدارة الانتخابات «يخشون الله» ويعملون بكل دقة، حتى لو استلزم الأمر إلغاء الانتخابات بأكملها أو إلغاء نتائج بعض الدوائر فقط.

وأشار إلى أن كل الطعون تُفحص بمنتهى الجدية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق الكامل في الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى.

الهيئة حريصة على إخراج الانتخابات بشكل قانوني وعادل

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف الرئيسي هو تقديم عملية انتخابية تليق بالشعب المصري، من خلال إجراءات قانونية سليمة وشفافة، مضيفًا أن الهيئة ملتزمة بإعلان جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج المرحلة الأولى فور الانتهاء من مراجعتها.