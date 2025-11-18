الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف أحمد الزيني عضو شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار حديد التسليح خلال الشهر الجاري، بعد إقرار الشركات خصومات لكبار التجار، وبعدما أعلنت مجموعة حديد عز تخفيض أسعارها بواقع 4 آلاف جنيه في سعر الطن حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

هبوط قوي في أسعار الحديد اليوم.. وهذا ثمن الطن الآن

تراجع أسعار الحديد

وأوضح عضو شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن أسعار الحديد انخفضت بشكل مفاجئ في مصر خلال الأسبوع الجاري بعد قرار بعض الشركات بوضع خصومات بقيمة 4 آلاف جنيه للتجار والموزعين، الأمر الذي سيصل في النهاية إلى المستهلك، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار واشتداد المنافسة بين الشركات.

وأعلنت شركات إنتاج الحديد خطوات لخفض الأسعار، مدفوعة بحالة من الركود التي يشهدها السوق، بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار في السوق المحلية، وسط توقعات أن تشهد الفترة المقبلة تخفيضات مماثلة من شركات أخرى، وهناك بعض الشركات مثل “السويس للصلب” بدأت بالفعل في هذا التوجه، وبالنسبة لأسعار الحديد في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الـ 18 من شهر نوفمبر في الشركات المختلفة فجاءت على النحو التالي:

حديد عز: تراجع سعره في الأسواق ليسجل نحو 34.2 ألف جنيه أرض مصنع

سعر طن الحديد الاستثماري:

سجل 37701.93 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 807.16 جنيه.

حديد بشاي: 38,400 جنيه.

حديد المصريين: 38,000 جنيه.

حديد العتال: 38,000 جنيه.

حديد المعادي: 38,000 جنيه.

حديد الكومي: 36,000 جنيه.

حديد العشري: 36,200 جنيه.

مصر ستيل: 37,500 جنيه.

بيانكو: 36,500 جنيه.

حديد الجيوشي: 37,000 جنيه.

حديد المراكبي: 37,500 جنيه.

حديد عطية: 38,500 جنيه.

سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه.

وتستحوذ مجموعة حديد عز على نحو 65% من إجمالي إنتاج الحديد في مصر، وجزءًا من الإنتاج موجه للتصدير، إذ تعد الشركة من أكبر المصدّرين في المنطقة، حيث تنتج الشركة نحو 6.5 مليون طن سنويًا، وتوقع عز أن يتجاوز الإنتاج 7 ملايين طن خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.