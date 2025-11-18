الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرات هامة إلى جميع المستفيدين من مشروعات الإسكان في المحافظات والمدن الجديدة من ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء تؤدي إلى سحب الشقق منهم، وذلك بالتزامن مع مواصلة شن حملات تفتيش على كافة المشروعات في المناطق المختلفة من قبل الوزارة.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة .. ما الأسباب ؟

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يتم سحب شقق الإسكان من العميل بعد حصوله عليها، وإلغاء التخصيص له، نتيجة مخالفة شروط الحجز المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك عددًا من الحالات يتم فيها سحب الشقق من المستفيد على النحو التالي: