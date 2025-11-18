الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرات هامة إلى جميع المستفيدين من مشروعات الإسكان في المحافظات والمدن الجديدة من ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء تؤدي إلى سحب الشقق منهم، وذلك بالتزامن مع مواصلة شن حملات تفتيش على كافة المشروعات في المناطق المختلفة من قبل الوزارة.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة .. ما الأسباب ؟
وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يتم سحب شقق الإسكان من العميل بعد حصوله عليها، وإلغاء التخصيص له، نتيجة مخالفة شروط الحجز المنصوص عليها بكراسة الشروط.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك عددًا من الحالات يتم فيها سحب الشقق من المستفيد على النحو التالي:
- في حالة تغيير الاستخدام المُخصّص من أجله الوحدة، وهو الغرض السكني مثل تحويلها لأغراض تجارية أو غيره.
- في حالة التنازل أو التصرف في الشقة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة حسب اللائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في حال مخالفة ذلك.
- في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.
- يتم إلغاء التخصيص وفقًا لطلب المُخصّص له الوحدة.
- في حالة عدم استكمال المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة سداد الـ 20%، إضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد.
- في حالة عدم سداد المستفيد قسطين متتاليين، طبقًا لأسلوب السداد.
- في حالة عدم التعاقد والاستلام للوحدات السكنية في الموعد المحدد للاستلام.