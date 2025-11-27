أبو ريدة يتواصل مع ليفربول ومانشستر سيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يتواصل شخصيًا مع ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، لإنهاء أزمة انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب يوم 21 ديسمبر المقبل.

وقالت شبكة "سيتي إكسترا"، أن مانشستر سيتي يتعرض لضغوط من جانب اتحاد الكرة المصري، من أجل انضمام عمر مرموش في وقت مبكر إلى معسكر منتخب مصر، خاصة بعدما قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" بدء معسكر الإعداد للبطولة القارية الأثنين المقبل بدلاً من 7 ديسمبر القادم.

وأوضحت أن نادي مانشستر سيتي يتطلع للوصول إلى تسوية مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاحتفاظ بخدمات لاعبه عمر مرموش لأكبر قدر ممكن من المباريات قبل السماح له بالانضمام لصفوف منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا 14 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وهو نفس اليوم الذي سيشهد خوض مانشستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل خارج ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طالب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بضرورة إنهاء أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش المحترف في مانشستر سيتي قبل كأس الأمم الافريقية الشهر المقبل بالمغرب.

وزير الرياضة شدد على أن وجود محمد صلاح وعمر مرموش من بداية المعسكر وخوض ودية نيجيريا المحدد لها يوم 14 ديسمبر المقبل، مهم ولا بد من التوصل لحل مع ليفربول ومانشستر سيتي.