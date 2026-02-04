آرسنال يحسم التأهل لنهائي كأس الرابطة بهدف قاتل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 صباحاً - حجز نادي آرسنال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما حقق فوزًا قاتلًا على تشيلسي بهدف دون رد، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم، مستفيدًا من تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

ملخص مباراة آرسنال ضد تشيلسي

وجاء شوط المباراة الأول متكافئًا، حيث تبادل الفريقان المحاولات دون نجاح في هز الشباك، وسط تألق دفاعي من الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف تشيلسي محاولاته بحثًا عن تقليص الفارق في مجموع اللقاءين، بينما اعتمد آرسنال على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. وشهدت المباراة عدة تغييرات من المدربين في محاولة لتنشيط الخط الأمامي، لكن الفاعلية الهجومية غابت عن الطرفين.

هدف مباراة آرسنال ضد تشيلسي

قبل صافرة النهاية بلحظات، نجح كاي هافيرتز في تسجيل هدف الفوز لآرسنال في الدقيقة 90+7، ليقضي على آمال تشيلسي ويؤكد عبور الجانرز إلى النهائي.

الجدير بالذكر كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز آرسنال بنتيجة 3-2، ليحسم الفريق اللندني التأهل عن جدارة، منتظرًا الطرف الآخر في المشهد الختامي للبطولة.