السكة الحديد تشغل الرحلة الـ35 لنقل الأشقاء السودانيين لوطنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها ضمن مشروع "العودة الطوعية" لنقل الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، حيث قامت صباح اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025 بتسيير الرحلة الخامسة والثلاثين من القطارات المخصصة لهذا الغرض.

ووصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه الرحلات 33,516 راكبًا حتى الآن، وذلك ضمن المشروع الذي يأتي في اطار للمواقف المصرية الداعمة لوحدة واستقرار دولة السودان وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني الشقيق .

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا الأحد في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جدول التشغيل المقرر لخدمة جمهور الركاب.