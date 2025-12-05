نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:32 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات داخل مسكنها وسرقة (هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، وبحوزته المضبوطات المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإتفاق مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) نظراً لعلمه بإقامتها بمفردها لتردده عليها من حين لآخر لصيانة أعمال السباكة بمسكنها "أمكن ضبطه".

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بسرقة كباس وحدة التكييف الخارجية الخاصة بأحد الأشخاص من مسكنه بأسلوب "الفك" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامهما بسرقة مصوغات ذهبية من داخل حقيبة أحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بقيامهما بإخفاء المسروقات بمسكن (عاطل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بسرقة جنوط سيارة أحد الأشخاص حال ركنها أمام العقار سكنه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا ببيعهما للمسروقات (لمالك محل إطارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) أمكن ضبطه ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامهما بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.