لاستعادة رشاقتك.. 5 حيل سحرية في المتناول لخسارة الوزن الزائد فى الشتاء دون حرمان

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد فقدان الوزن مهمة صعبة، وتزداد صعوبتها مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يؤثر الطقس البارد سلبًا على عملية حرق السعرات الحرارية ويجعل الشخص أقل نشاطًا، ولخسارة الوزن الزائد بفعالية في هذا الموسم، يجب تغيير استراتيجيتك لتتناسب مع تغيرات الطقس، وفيما يلي خمس قواعد أساسية لإنقاص الوزن في الشتاء، وفقاً لموقع “timesofindia”، ستساعدك سريعًا على التغلب على زيادة الوزن.

اشرب الماء الدافئ بدلاً من البارد

يغفل الكثيرون عن أهمية شرب الماء للحفاظ على الصحة وإنقاص الوزن، وتتفاقم هذه المشكلة في فصل الشتاء، فقلة شرب السوائل تؤدي إلى الجفاف، الذي قد يزيد من الشعور بالجوع ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون.

الحل في استبدل الماء العادي بالماء الفاتر لتسهيل شربه، طريقة ممتازة لتقليل تناول الشاي والقهوة المفرطين في الشتاء، ويمكن تحسين هذا المشروب بإضافة قليل من عصير الليمون، والزنجبيل المبشور، وأوراق النعناع المطحونة للحفاظ على الصحة والدفء.

اعتمد على النشاط الداخلي بدلاً من الخارجي

في الصباح البارد، يميل الناس إلى تفضيل الدفء والراحة على حساب التمارين الرياضية، ما يؤدي إلى فوات جلسات التمرين أو اختصارها، وبالتالي حرق سعرات حرارية أقل.

الحل في ممارسة أنشطة رياضية داخلية للحفاظ على لياقتك مثل نط الحبل، صعود الدرج، أو ممارسة الرقص.

راقب استهلاك الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

يزداد الميل لتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والأطباق الدافئة الغنية بالسعرات الحرارية في الشتاء، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) والسيروتونين في الجسم، كما يزداد تناول الوجبات المصنعة أو الطلب من المطاعم، مما يعيق خسارة الوزن.

الحل الغذائي يتم من خلال إضافة إلى نظامك أطعمة غنية بفيتامين (د) والسيروتونين مثل البامية، والمشروم، ومنتجات الألبان، والسلمون، والبيض، والمكسرات، والبذور، الكربوهيدرات الصحية اختر مصادر صحية للكربوهيدرات مثل القرنبيط والبطاطا الحلوة.

خصص وقتاً للهواء الطلق لتجنب “كآبة الشتاء”

“كآبة الشتاء” حالة حقيقية تؤثر سلباً على المزاج وعادات الأكل، عندما يشعر الشخص بالاكتئاب، فإنه يلجأ تلقائياً إلى “الأطعمة المريحة” التي غالباً ما تكون غير صحية ومليئة بالدهون.

الحل اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق، وقم بأنشطة تبهجك لتحسين حالتك المزاجية، بالإضافة إلى الأطعمة المحسّنة للمزاج تناول أطعمة تساعد على تحسين المزاج مثل الموز، والتوت، والشوفان، والشوكولاتة الداكنة.

تناول وجبات صغيرة ومتعددة

بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة والشعور بالجوع الشديد بين الوجبات، يُفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة ومتعددة على مدار اليوم.

الفوائد هذا النظام يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من احتمالية اللجوء إلى تناول الوجبات السريعة غير الصحية، وحاول عدم تخطي أي وجبة، وتناول الطعام باعتدال لضمان استمرارية حرق الطاقة.