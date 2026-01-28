غلق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:31 مساءً - تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية، حيث تشتد الرياح مع ساعات الظهيرة محملة بالأتربة فى طقس شتوى شديد البرودة، وسط توقعات بنشاط رياح شديدة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس فى ساعات المساء خاصة فى المناطق المفتوحة ووسط سيناء.

وأغلقت الجهات المختصة ميناء العريش البحرى صباح اليوم أمام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تتعرض المنطقة لرياح مثيرة للأتربة.



درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى مدن محافظة شمال سيناء تتراوح ما بين 9 و21 درجة مئوية، حيث سجلت مدينة العريش درجات حرارة ما بين 10 و21 درجة، بينما تراوحت فى مدينة رفح ما بين 9 و20 درجة، كما سجلت مدينتا الحسنة ونخل بوسط سيناء درجات حرارة ما بين 9 و20 درجة، مع أجواء أكثر برودة خلال ساعات الليل والصباح المبكر.



رياح باردة

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة فى مناطق وسط سيناء، ما قد يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية قائدى المركبات إلى توخى الحذر، خصوصًا خلال ساعات الصباح الأولى. كما أشارت إلى نشاط رياح باردة قد تكون قوية إلى شديدة أحيانًا، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة وقد يؤثر على الحركة فى المناطق المكشوفة.



موجة صقيع

وأضافت الأرصاد أن بعض مناطق وسط سيناء تشهد تكون الصقيع على المزروعات، الأمر الذى قد يلحق أضرارًا بالمحاصيل الزراعية، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على عدد من مدن المحافظة على فترات متقطعة.



تطورات الحالة الجوية

من جانبها، أكدت محافظة شمال سيناء أن غرفة العمليات الرئيسية تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية، لمواجهة أى طوارئ محتملة ناتجة عن التقلبات الجوية.

وأوضحت المحافظة أنه لم يتم تلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين حتى الآن، مؤكدة جاهزية الأجهزة التنفيذية، ومناشدة المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، خاصة مع توقعات الرياح الشديدة وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.