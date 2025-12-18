الارشيف / أخبار مصرية

عاصم الجزار يتفقد الغرفة المركزية لـ" الجبهة الوطنية" لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً -  

تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومتابعة كل المستجدات خلال اليوم الثاني، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

وتتواصل الغرفة المركزية، بشكل مباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات على مدار الساعة، من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "زووم"، للاطلاع على حجم الإقبال وتقييم معدلات المشاركة، مؤكدة الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

 

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية. 

 

ودعا حزب الجبهة الوطنية، المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
