ضبط شخص ظاهر بمقطع فيديو وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية خاصة بأحد المرشحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 03:35 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام (أحد الأشخاص) بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بالمرشح المذكور ومبالغ مالية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.