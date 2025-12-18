وزارة الصحة توجه المواطنين بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 04:29 مساءً - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر حتى يقوي مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة.وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن الوزارة تطبق دليلا إرشاديا محدثا سنويا للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية مع بداية كل عام دراسي بهدف الحفاظ على صحة الطلاب.

تحديث الدليل الصحى بالمنشآت التعليمية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الدليل يتم تحديثه سنويا وهذه هي النسخة العاشرة ويتم توزيعه على جميع المنشآت التعليمية بما يشمل المدارس والمدارس الفنية والجامعات وأي مكان يتلقى فيه الطلاب التعليم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدليل يشمل اشتراطات البيئة التعليمية الصحية ومواصفات خزانات المياه وكيفية تطهيرها ومسارات التغذية المدرسية من المورد حتى الطالب والاشتراطات الصحية بالمقاصف والعاملين في تقديم الأغذية.

الأمراض المعدية والإنفلونزا

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الدليل يتضمن فصلا كاملا عن الأمراض المعدية خاصة الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي والالتهاب السحائي والتهاب الغدة النكافية والجديري المائي وغيرها مع توضيح طرق الوقاية والتعامل معها داخل المدارس.