جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 04:29 مساءً -

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من السويس، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في المحافظة تركز على المنافسة الفردية للمقاعد المتنافس عليها، حيث يتنافس على المقعد الواحد في السويس مرشح مستقل وآخر من أحد الأحزاب.

وأشار المطعني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن طبيعة الجغرافيا والسلوك الانتخابي للناخبين في السويس متنوعة، إذ تختلف بين المجتمعات الحضرية وشبه الريفية والمجتمعات الصناعية، ما يجعل من الناخبين فئات متنوعة تهتم بخدمات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية إلى جانب الدور التشريعي للبرلمان.

وأوضح أن المرشحين، سواء المستقلين أو الحزبيين، يواجهون ضغطًا كبيرًا في هذه الجولة، حيث يعتمد المستقلون على النفوذ العائلي والقبلي والحشد المحلي، بينما تعتمد الأحزاب على تنظيم وإستراتيجية واضحة لتحقيق أهدافها التشريعية والخدمية، ما يجعل المنافسة شديدة، خاصة مع بداية اليوم الثاني للانتخابات، وسط تقلبات جوية وتوافد الناخبين في أفواج منظمة إلى اللجان، لا سيما في المناطق شبه الريفية.