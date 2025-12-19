نائب الرئيس التركي يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر في وقف الحرب على قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - أعرب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال لقائه السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر العربية بأنقرة، عن تقدير بلاده لدور مصر في وقف الحرب على قطاع غزة والتوصل لاتفاق شرم الشيخ، وتقديم وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وأشاد يلماز، بحكمة الموقف المصري إزاء رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعبر نائب الرئيس التركي عن حرص أنقرة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، استمراراً للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وتركيا حيال كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.



وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار، والصناعات الدفاعية، والصحة، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه.. استعرض السفير الدكتور وائل بدوي نتائج زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي إلى أنقرة، يوم ١٢ نوفمبر الماضي، لرئاسة الوفد المصري في الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، وكذا الإعداد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر العام المقبل؛ للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوى رئيسي البلدين تلبيةً للدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.